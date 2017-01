Plus d'infos sur le concert Orchestre De Paris

Le plus grand concerto pour violon ? Renaud Capu?on nous emmène très loin dans le rêve beethovénien et Jörg Widmann nous invite quant à lui à voyager dans l'immense et mythique Babylone.

Si Beeth...

Si Beethoven offrit cinq concertos aux pianistes, il se montra moins prolifique avec les violonistes. Unique, ce Concerto l'est aussi par son inspiration et son ambition, constituant à chaque fois un challenge pour le soliste qui s'y confronte. Renaud Capu?on relève le défi. Egalement au programme, la deuxième des trois ouvertures de Leonore - le premier titre de l'opéra de Beethoven -, celle jouée à la création de Fidelio. La Babylon-Suite du compositeur et clarinettiste allemand Jörg Widmann est la version concertante de son opéra créé à Munich en 2012 : musique contrastée, à l'aune de la diversité et de la richesse de la cité mythique.

Lieu : Grande salle - Philharmonie

Site web : http://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/16669

