L'ouverture d'un opéra emblématique du pré-romantisme, l'empereur des concertos pour piano, l'adaptation finement rêveuse du conte d'Andersen : la musique sous toutes ses facettes.

Avec l'ouverture de son opéra Le Freischütz, ouvrage-clé du romantisme profondément ancré dans la forêt allemande, Weber livre une page mystérieuse et pleine d'élans. Contraste savoureux avec le Cinquième Concerto pour piano, dit « L'Empereur », le plus grandiose des concertos de Beethoven - si ce n'est de tout le répertoire -, sous les doigts d'Elisabeth Leonskaja, grande dame du piano et la noblesse incarnée. La Petite Sirène nous plonge enfin dans un monde de fantaisie : Zemlinsky adapte avec finesse, et par la grâce d'une orchestration chatoyante, le célèbre conte d'Andersen.

