Plus d'infos sur le concert Nouvel An Do Brasil Au Cabaret Sauvage ! à Paris

Le concert Nouvel An Do Brasil Au Cabaret Sauvage ! a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

Accueillons 2017 sous le soleil brésilien : On vous donne rendez-vous au Cabaret Sauvage pour un réveillon sur la plage de Copacabana !

AVENIDA BRASIL et Noites Do Brasil présentent...

NOUVEL AN DO BRASIL !

Samedi 31 décembre de 21h à l'aube au Cabaret Sauvage !

Dépaysement total au pays de la festa qui vous fera oublier la grisaille parisienne le temps d'une nuit pour démarrer une nouvelle année sous les meilleurs auspices à l'autre bout du monde...

Pour cette occasion très spéciale, Avenida Brasil et Noites Do Brasil, les deux producteurs historiques de soirées brésiliennes à Paris se réunissent et mettent les petits plats dans les grands afin de vous concocter un réveillon inoubliable !

Au programme, côté gustatif : Douceurs brésiliennes (salées et sucrées), Caïpirinha diverses et variées, Champagne coulant à flot... Côté musique : Roda, live, DJ sets, danse brésilienne... Côté festif :...Chut ! Si on vous dévoile tout, ce ne sera plus une surprise !

Alors venez comme vous êtes ou apprêté pour vivre um ano novo 2017 mémorable !

RODA DO CAVACO

Roda do Cavaco donne à entendre et à voir un #pagode puissant, soutenu par une section rythmique jubilatoire. Plus que jamais festive pour cette soirée du réveillon, la Roda invite les musiciens de Zabumba et Sambatida Perfeita pour une rencontre unique au somet de la samba !

SAMBATIDA PERFEITA vous fera marquer le rythme en tempo avec leur roda de samba dans laquelle tout le monde est le bienvenu et ZABUMBA vous fera explorer la samba et la culture carioca avec un répertoire délicat où le swing se teinte de poésie. Une parfaite fusion pour vous faire entrer dans l'ambiance chaude du Brésil !

BATUK'NAGÔ

Puissance des tambours, grâce aux filles en jupes virevoltantes et costumes hauts en couleurs... La batucada investit la cité, semant sur son passage l'énergie des rythmes nordestins : maracatu, afoxé, coco de roda, ciranda, caboclinho... Pulsations magiques qui séduisent une foule en liesse dont le coeur bat au rythme des percussions de BATUK'NAGO.

TIMBO

Danseur d'exception qui nous mènera dans l'ambiance des rituels afro-brésiliens avec la danse des orixás au son des tambours.

DJ TOM B.

Résident de la soirée Avenida Brasil (qui vient de fêter ses 10 ans), et co-programmateur de la playlist Tropicale de 22Tracks Paris, il est aussi le DJ des Ecoles de Samba de Paris.

Il vous prépare une sélection de 45 Tours exotique, enivrante et ensoleillée.

DJ MICMAG

Le nouveau son Brazil-black groove syncopé d'électro funk de la scène DJ made in Paris. Entre styles et inspirations DJ Micmag se nourrit de flash-back et de croisements musicaux brésiliens pour déchaîner le dancefloor. Il est aussi journaliste et fondateur du magazine culturel web Micmag.net qui compte plus d'une soixantaine de collaborateurs dans le monde.

INFOS PRATIQUES

Cabaret Sauvage - Parc de la Villette

M° Porte de la Villette L7 ou Porte de Pantin L5

Entrée : 28 ? en prévente (hors frais de loc.) et 35 ? sur place

Prévente: Fnac, Digitick, Ticketnet et points de vente habituels

Dîner possible sur place! Salgadinhos, doces et Plat du jour de l'an !

Renseignements : 01.42.09.03.09 / www.cabaretsauvage.com

Site web : http://www.enmemetemps.com/nouvel-an-do-brasil/

Infos réservation :

Prévente Tél. 01 42 09 03 09