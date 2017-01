Plus d'infos sur le concert Maxim Vengerov - Roustem Saitkoulov à Paris

MAXIM VENGEROV Programme :Franz SchubertSonate D. 574 « Grand Duo »Ludwig van BeethovenSonate pour violon et piano n° 7 en ut mineur Op.30/2Maurice RavelSonate pour violon et pianoEugène YsaÿeSonate pour violon seul n° 6Heinrich Wilhelm ErnstÉtude n° 6 « Die letzte Rose »Niccolò PaganiniI Palpiti (arr. Fritz Kreisler)Maxim Vengerov, violonRoustem Saïtkoulov, piano* Programme et distribution donnés sous réserve de modification * Afin de préparer votre venue et de faciliter les contrôles liés au plan Vigipirate renforcé à la Philharmonie de Paris, nous vous remercions de vous présenter aux entrées en avance.

