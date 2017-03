Plus d'infos sur le concert Maria Joao Pires - Quatuor Artemis à Paris

Musique de chambre

---------------------------

PIRES / ARTEMIS





Ludwig van Beethoven

Quatuor à cordes n° 3

Béla Bartók

Quatuor à cordes n° 3

entracte

Robert Schumann

Quintette pour piano et cordes



Maria-João Pires, piano



Quatuor Artemis

Vineta Sareika , violon

Anthea Kreston, violon

Gregor Sigl, alto

Eckart Runge , violoncelle



Maria- João Pires, une des artistes les plus admirées de notre temps, se joint au Quatuor Artemis, célébré pour son intégrale des quatuors de Beethoven, pour revisiter trois sommets de la musique de chambre.



Le Quatuor Artemis et Maria- João Pires, musiciens superlatifs, partagent la même éthique, la même soif d’absolu. L’ensemble fondé en 1989 a enregistré une intégrale admirée des quatuors de Beethoven. Au sein de cette série magistrale, le Troisième - en fait le premier composé et contemporain de la Sonate « Pathétique » - marque par sa quiétude et la perfection de son galbe. Des six quatuors de Bartók émerge un monument de la musique de chambre du XXe siècle : le Troisième, daté de 1927, impose le mystère de sa concision, l’intensité de son geste dramatique. Quant au Quintette de Schumann, créé en 1843, il pose les jalons d’un genre amené à briller et clôt de manière grandiose un programme d’une rare densité.







* Programme et distribution donnés sous réserve de modification *



