On dit souvent en avril, ne te... Non non non, pas de ?a chez nous ! Avec toutes les ZouZes en Folie que l'on réunit pour cette 2ème édition, on va fêter le printemps en Retard mais comme il se doit !

La ZouZance remet le couvert avec toujours plus de meufs créatives, inspirées et inspirantes.

Des illustrations en Retard, des courts-métrages coups de poings, des sacs faits à partir de livres, du crochet et des points de croix, du tatouage et des culottes, des paillettes (évidemment!), beaucoup de surprises et du bon son dans tes oreilles.

Illustrations

Diplômée de l'ENSAAMA, Anna Wanda Gogusey est particulièrement douée (sans déconner), n'est pas franchement la personne à inviter pour une partie de Pictionnary. DA de Retard Magazine, co-fondatrice de la marque de t-shirts Unseven, elle a dernièrement illustré le livre de Nora Hamzawi et collabore pour de nombreuses publications (Psychologies Magazine, Kiblind) tout en continuant à côté sa carrière d'artiste et de tatoueuse.

Diplômée d'un DMA à l'école d'Estienne, Roca Balboa est illustratrice et tatoueuse. Elle est aussi la détentrice de la gouaille la plus hardcore qu'on connaisse. Et d'un putain de talent pour le dessin. Cette jeune artiste qu'on a vu dans les pages de Vice ou de Biscoto travaille différents matériaux (avec une prédilection pour la fausse fourrure) et se réapproprie la culture pop avec ce qu'il faut de Yolo.

Projections

En 2016, Anna et Laura remportaient le concours de courts-métrages organisé par l'association No Gynophobie. Sur Snapchat et YouTube, les deux comédiennes entendent bien démonter les clichés sexistes grâce à leurs vidéos bourrées d'humour. C'est tout naturellement qu'on les retrouvera à « à la folie » pour notre grande réunion de ZouZes !

Market

Les Dilettantes confectionnent des sacs artisanalement à partir de livres. Toutes les créations sont uniques et personnalisables.

Assistées par toute une bande artistico-déjantée, les Soeurs Tétons font la révolution par en dessous, en vous proposant leur collection de culottes culottées, à assumer sans modération. 100% coton, illustrées et sérigraphiées à la main, avec de vrais ovaires dedans. Des culottes pour que nos culs luttent!

Cross Bitch : Clémence fait des points de croix et des broderies, rigolols et parfois engagés, mais des cache-tétons pour fières poitrines. Elle persévère depuis 2011 !

La crocheteuse du métro monte des mailles plus vite que son ombre. Tel un cow-boy qui tire avec son pistolet, elle dégaine son crochet pour élaborer des objets tous plus étranges les uns que les autres. Univers geek, Star Wars, The Simpsons, Futurama et autres, figurines, bonnets, porte clefs, elle mets ses petites mains crochues à votre service.

Tatouages et paillettes

Lucie (Les Soeurs Tétons) aime les corps, les motifs détaillés et les aiguilles. Avec un univers graphique riche, mêlant fleurs, insectes, monstres mais aussi icônes religieuses, Lucie s'assume dans un style détaillé entre dot et gravure. Autodidacte et inspirée, elle a rejoint l'équipe de Marquis the Original (Lyon) chez qui elle officie depuis 2014.

Paillettes d'amour c'est deux chouettes nanas qui, arborant un sourire sans fin, s'adonnent aux plaisirs merveilleux des paillettes. Quoi de mieux que de se faire barioler le visage d'une scintillante couche d'amour ? N'hésitez pas à les solliciter pendant la soirée, elles sont toujours ravies de vous rendre belles & beaux !

Musique

Retard, c'est tout plein de trucs à la fois : un collectif réunissant des passionnées d'illustration, d'écriture, d'événementiel, de radio, de vidéo et de musique, qui s'intéresse autant à Rihanna qu'à Chomsky. Retard organise aussi des teufs, des karaokés, des mariages, des twisters, des ateliers, des concerts, anime tout et n'importe quoi, pour lui mais surtout pour le plaisir.

Et si on amenait un peu de féminité dans le paysage techno parisien ? Multi-facette, Lea Occhi est une jeune parisienne issue du collectif Molécule qui entend bien faire parler d'elle. Inspiration berlinoise et charme à l'italienne, elle manie la musique avec éloquence aux kicks toujours implacables. Avec un groove prenant, ses sets oscillent entre une techno brutale, une tech-house endiablée et une micro house raffinée...

Activiste de la nuit parisienne lesbienne avec les Barbi(e)turix, Adeuline Journey fait partie de ces hyperactives de la night qui mixent partout, tout le temps, organisent des soirées et fait des playlists de folie. Avec sa culture musicale Avec sa culture musicale overpointue, Adeuline balance des sets, entre dance-wave, nu-disco et techno. C'est incorrect, sexy, déraisonnable et racoleur : on adore !

Site web : http://alafolie.paris/event/festival-de-zouz-2/

Infos réservation :

Tél. 0643573986 - Email. alafolieparis19@gmail.com