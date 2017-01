Plus d'infos sur le concert Le Chant De La Terre à Paris

Coproduction Orchestre de chambre de Paris, Philharmonie de Paris

Concert vocal -------------------LE CHANT DE LA TERREOrchestre de Chambre de ParisArnold SchönbergSymphonie de chambre n° 1 Gustav MahlerDas Lied von der ErdeArrangement Arnold SchönbergOrchestre de chambre de ParisDouglas Boyd, directionBernarda Fink, mezzo-sopranoMichael Schade, ténorInterprètes hors pair du répertoire du début du vingtième siècle, Bernarda Fink et Michael Schade nous transportent dans l'univers irréel du Chant de la terre de Gustav Mahler. Voici une étonnante version réalisée par Arnold Schönberg du Chant de la terre (Das Lied von der Erde), ces six immenses lieder inspirés en partie par la lecture d'un recueil de poésies chinoises. S'agit-il d'une symphonie avec voix ou d'un cycle de six mélodies ? La diversité des sentiments exprimés se révèle dans le choix des voix, un choix « cornélien ». Héroïque dans l'introduction, le ténor devient lyrique dans le troisième lied. En choisissant des poèmes chinois adaptés en allemand par Hans Bethge, Mahler ne cherche pas tant l'exotisme que l'étonnement face aux beautés terrestres : « La terre respire, toute calme et ensommeillée... Les oiseaux sont blottis, silencieux, sur leurs branches. Le monde s'endort. » De la même époque, la Première Symphonie de chambre de Schönberg porte l'univers tonal jusqu'à sa frontière la plus extrême. Une oeuvre bouleversante. * Programme et distribution donnés sous réserve de modification * Afin de préparer votre venue et de faciliter les contrôles liés au plan Vigipirate renforcé à la Philharmonie de Paris, nous vous remercions de vous présenter aux entrées en avance.

