Plus d'infos sur le concert Korn à Paris

LIVE NATION ( 2-1058290 / 3-1058291 ) présente ce concert

Après un retour en force au Download Festival en juin dernier, la bande de Jonathan Davis annonce déjà son retour dans la capitale : ce sera le 20 mars au Zénith Paris - la Villette ! L'occasion pour les américains de présenter à leur public leur nouvel effort, The Serenity Of Suffering, qui sortira le 21 octobre prochain ; sans oublier bien sûr les nombreux hymnes qu'ils nous ont offert tout au long de leur carrière ! Le groupe vient tout juste de révéler "A Different World" (Feat. Corey Taylor), extrait de l'album The Serenity Of Suffering qui doit sortir le 21 octobre. C'est le troisième titre connu de cet album après "Insane" et "Rotting In Vain". Limite des places par commande client : 6PMR : 01 43 14 00 30