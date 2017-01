Plus d'infos sur le concert Jam De La Casserole # 8 à Paris

Ils ont réveillé bien des lieux depuis quelques années. Le collectif de la Casserole est né dans un bar du 18ème arrondissement qui en porte le nom.

Ils ont réveillé bien des lieux depuis quelques années. Le collectif de la Casserole est né dans un bar du 18ème arrondissement qui en porte le nom. Là-bas, ils ont lancé ce thème de jam sessions sans standards.

Les musiciens s'inscrivent sur une liste, sont associés à d'autres et improvisent ensemble. Il y a eu le Lavoir Moderne, l'Alimentation Générale et des expéditions internationales, à Liège ou à Berlin. Et le public n'en démord pas, fidèle comme rarement, il est toujours au rendez-vous.

Pour la saison 2017, la jam de la Casserole remet le couvert à La Petite Halle, avec au programme une soirée toutes les deux semaines, avec ses dizaines de jeunes musiciens hyperactifs et ses centaines de spectateurs.

Site web : http://www.lapetitehalle.com/jam-de-la-casserole-8/

Infos réservation :

Tél. 09 82 25 91 81 - Email. bastien@lapetitehalle.com