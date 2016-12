Plus d'infos sur le concert House Of Moda Enlève Le Bas - Réveillon Xxl à Paris

Le concert House Of Moda Enlève Le Bas - Réveillon Xxl a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

House of Moda et à la folie paris vous donnent rendez-vous pour fêter la fin de cette année et le début de la prochaine, samedi 31 décembre 2016 à partir 20h... jusqu'à midi le lendemain !

HOUSE OF MODA enlève le bas

Dîner spectaculaire - Club - After

Première partie - 20h > 00h : dîner spectaculaire

On aurait pu l'appeler dîner-spectacle? mais vous ne verrez rien sur scène. A la Folie pour le Réveillon, les shows seront servis à table. Une équipe de maîtres d'hôtel et de serveurs très spéciaux complèteront l'équipe de la Folie. Des performers doux-dingues sélectionnés par l'équipe de la House of Moda animeront le dîner de l'accueil jusqu'à l'inévitable décompte vers 2017. Du talent, de l'extravagance, beaucoup de poivre.

Diner : 60? (sont compris les plats et boissons, et l'accès à la soirée/after)

Menu ici : http://alafolie.paris/wp-content/uploads/2016/12/9E965471-177C-487B-9092-6F51F9A9C3B6@home.jpeg

Réservations ici : https://yurplan.com/event/HOUSE-OF-MODA-Enleve-le-bas-XXL-31-12-2016/12972

Deuxième partie - 00h > 12h : club + after

La House of Moda vient retourner à la folie? à tous les étages pour la seconde fois. Un tour de cadran complet pour donner tout ce qu'on a sur les dancefloors et ailleurs. Et cette fois, on enlève le bas ! On n'est jamais plus à l'aise que les gambettes à l'air. Misez tout sur le haut : le vestiaire garde vos pantalons et jupettes gratuitement.

Aux côtés des résidents House of Moda Crame et Reno - Dj, on retrouvera quatre DJs qui font battre les coeurs de Berlin, San Francisco et Paris :

Tama Sumo, l'une des archevêques de la basilique Berghain / Panorama Bar ;

Jason Kendig et Jackie House des folles soirées de de la West Coast Honey Soundsystem ;

et DJ Babybear - Paris, l'un des fondateurs de la parisienne qui fait mâle Menergy.

Tarifs club :

earlybird : 6 ?

prévente : 12 ?

sur place : 15 ?

juste l'after : 6 ?

Billetterie : https://yurplan.com/event/HOUSE-OF-MODA-Enleve-le-bas-XXL-31-12-2016/12972

Site web : http://alafolie.paris/event/house-of-moda-enleve-bas-reveillon-xxl/

Infos réservation :

Tél. 0643573986 - Email. alafolieparis19@gmail.com