Plus d'infos sur le concert Hashtag#3 Molly Et Kais à Paris

- HASHTAG TROIS -

Jeudi, on retrouve à la tête de Hashtag de A la folie en duo Molly et Kais from madeinlyon derrière le booth de A la folie ! hashtag-content et émoticône-qui-rigole.

Molly (Head On / 22tracks)

Résidente des soirées Head On au Rex Club, productrice, Dj et chargée de la sélection techno pour 22 Tracks, on a le plaisir de l'accueillir pour la deuxième fois pour vous faire danser.

Kais (Mad In Lyon)

Kais est l'invité de Molly pour cette nouvelle édition! Pour en savoir plus, rendez vous sur son label Madeinlyon...

INFOS FOLLES

À la folie - www.facebook.com/alafolieparis19

26 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Métro : Corentin Cariou, ligne 7

(A l'entrée du parc de la Villette, côté Cité des Sciences)

Entrée libre / verre de vin à 3? / pinte à 5,50? /

restauration sur place

BBQ ! BBQ ! BBQ !

Le barbecue sera ouvert en cas de grosse ou de petite faim. La viande y est exquise et le poulet rôti à souhait

Site web : http://alafolie.paris/events

Infos réservation :

Tél. 0643573986 - Email. alafolieparis19@gmail.com