Plus d'infos sur le concert Emoji Soleil : Ixpé + Sapin Blossum + Baxley + Jinouï à Paris

De 18h à minuit, la team accompagnera votre after d'after, votre apéro ou pourquoi pas votre sieste au soleil. Le tout accompagné par Victoria Lachose, notre emoji coeur rose - et vernis à ongles.

Aux manettes :

Créateur et résident des soirées Para, Ixpé se balade derrière les platines avec une house musclée et sans complexe.

Depuis près de 5 ans Host sur Piiaf d'une émission dédiée aux cultures électroniques, aux soirées parisiennes et à la house, en particulier molle et chiante mais belle, Sapin pousse aussi des disques ! Tantôt au Badaboum où il est Miss, tantôt pour les copains de La Klepto, de La Culottée ou en Space Girl pour Otto10, mais le plus souvent en after. Pour l'Apero, il jongle entre house classics et belles chansons dansantes.

Traînant ses mp3 au Batofar, au Panic Room ou chez Moune, Baxley ramène du soleil et des sourires dans ses mixes, parfois 90's, souvent house, mais toujours groovy. Vous pouvez notamment le croiser au Petit Bain pour sa résidence Love This Beat.

DJ, vocaliste et producteur londonien basé à Paris, jinouï est le fondateur du collectif franco-britannique Foie Gras Marmelade, et fier représentant de Sofar Sounds Paris.

Site web : http://alafolie.paris/event/emoji-soleil/

Infos réservation :

Tél. 0643573986 - Email. alafolieparis19@gmail.com