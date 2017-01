Plus d'infos sur le concert Performance Hip-hop Story à Paris

grandes tragédies telles que Roméo et Juliette, OEdipe... Sur fond de rivalités, d'amour et de battles, les personnages incarnent le destin funeste d'une famille royale soumise aux passions destructrices des amours interdites.

Quand cultures urbaines, musique baroque et chant lyrique se croisent, la rencontre ne peut être qu'explosive. Le pari tenté par la Compagnie MOOD/RV6K est des plus fascinants : tisser des liens entre une musique du XVIIe siècle et une danse du XXIe siècle le temps d'un opéra. Opéra qui, comme le hip hop, raconte la vie en activant les mêmes ressorts : rivalités, amours et battles. L'opéra baroque et hip hop Hip-Hop Story est né de l'envie de proposer à un groupe de danseurs, musiciens et chanteurs amateurs d'approfondir leur pratique... Que ce soit par sa théâtralité de tous les instants, son hyper-expressivité ou sa propension à confronter de vifs contrastes, la musique baroque reflète la profonde instabilité et le sentiment de fugacité des choses de son époque. La culture hip hop a pour sa part développé une énergie combative et pulsionnelle, le goût du défi et de la performance en réponse au contexte de précarité dans lequel elle émerge. Des éléments qui nourrissent la construction de cet opéra hip hop qui aborde les questions de la construction de l'identité et la découverte de soi à travers la confrontation avec ses pairs mais aussi ses rivaux, thèmes chers à l'opéra et particulièrement présents au moment de l'adolescence.

