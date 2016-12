Plus d'infos sur le Concert De Noël Du Off De L'orchestre De Paris

Le concert Concert De Noël Du Off De L'orchestre De Paris a lieu au dans le cadre des Spectacles de noël 2016 à Paris.

La Petite Halle et le Off des musiciens de l'Orchestre de Paris vous invitent à célébrer la féerie de Noël avec un programme concert sur mesure.

GRATUIT

Le Off des musiciens de l'Orchestre de Paris lance une nouvelle série de rendez-vous au restaurant la Petite Halle ! Retrouvez-les à l'issue des concerts de la Philharmonie, pour un moment musical et détendu...

Créé à l'initiative des musiciens, le Off est un ensemble instrumental qui propose, en marge de la saison symphonique de l'orchestre, des concerts aux formats et contenus différents avec des formations variables selon les répertoires. Sans limite de style ou d'époque, le Off des musiciens de l'Orchestre de Paris s'inscrit ainsi dans une dynamique libre où la créativité est à l'honneur.

Site web : http://offdesmusiciens.com/

Infos réservation :

Tél. 09 82 25 91 81 - Email. bastien@lapetitehalle.com