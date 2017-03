Plus d'infos sur le concert Café Chantant - Anne Sylvestre à Paris

Dans le cadre de notre « Printemps Sylvestre » [Anne Sylvestre à La Villette #1], rien de tel pour découvrir ou redécouvrir les chansons d'Anne Sylvestre que d'oser les chanter lors de notre rendez-vous désormais régulier « café chantant » !

Comme d'habitude, nous chanterons tous ensemble un programme de chansons que nous avons 10 jours pour écouter à loisir pour s'en imprégner. Comme d'habitude, Olivier Hussenet, notre chanteur « maison » guidera le groupe dans l'interprétation des chansons accompagné par le pianiste Grégoire Letouvet.

Le groupe de convives de la soirée nous stimule et nous soutient pour chanter. Et pour éviter les trous de mémoire, on nous met les paroles à disposition pour la séance.

N'hésitons pas à écouter plusieurs fois les chansons, pour avoir les airs bien en tête !

Voici le programme des chansons que nous chanterons ensemble :

Mon mari est parti

Porteuse d'eau

Maryvonne

Tiens-toi droit

Les Gens qui doutent

Eléonore

Lazare et Cécile

La Faute à Eve

Au plaisir de vous retrouver !

Site web : http://lehall.com/vivez-participez/spectacles-et-concerts/cafe-chantant-anne-sylvestre

