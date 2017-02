Plus d'infos sur le concert Butterscotch Hawaiian et Sophie de Quay feat. Ghost Side à Paris

Le 28 Février prochain, les Butterscotch Hawaiian te feront tanguer à en avoir le mal de mer ! Et tout cela, avec l'aide des suisses Ghost Side et Sophie De Quay ! Emmène ton gilet baby !

Tarifs : 6€ sur résa / 8€ sur place.

BILLETTERIE

Vous pouvez réserver vos places au 01 42 03 39 07 de 10h à 19h du lundi au vendredi. (+ d'infos en bas de l'event)

____________

Butterscotch Hawaiian

« Butterscotch Hawaiian c'est la bande son d'une jeunesse célébrant le retour du psychédélisme. Inspirés tant par la vague 60's que 90's, ils auraient pu être dans le van de tournée du Grateful Dead ou colocataires du Brian Jonestown Massacre mais c'est en 2016 que le groupe a décidé d'éclater au grand jour.

Vous n'y échapperez pas ! ».

Basés à Paris, Alexis, Gauthier, Enora, Eli, Paul et Nicolas forment un groupe de rock psychédélique. Entre 2015 et 2016, les Butterscotch Hawaiian foulent alors de nombreuses scènes parisiennes dont ils deviennent un incontournable et sortent leur premier EP « Cosmic Dust », dont le nouveau clip "Disguise my sky" en est extrait !

Soundcloud : https://soundcloud.com/butterscotch_hawaiian

Nouvel Ep « Cosmic Dust » : http://bit.ly/2goRZ3G

Official Video « Disguise my Sky » : http://bit.ly/2hiEffJ

Sophie De Quay feat. Ghost Side

Pour la première date de leur tournée en France, Sophie de Quay et Simon Jaccard formeront le tandem du projet Sophie de Quay & the WaveGuards.

Ghost Side sera représenté par le duo composé de Simon Jaccard et Julien Cambarau.

Souncloud : https://soundcloud.com/ghostside

Site : http://sophiedequay.com / http://ghostside.com/

« My room » Ghost Side feat. Sophie de Quay :

https://soundcloud.com/ghostside/my-room-feat-sophie-de-quay

« Why Science » Sophie de Quay & The WaveGuards : https://youtu.be/YVPJVN3OA78

____________

DATES

Le mardi 28 février 2017 de 19 h 30 à minuit

Site web : http://www.facebook.com/events/1835925963340485/