Plus d'infos sur le concert Bridge To Infinity - Psychedelic New Year Party à Paris

Le concert Bridge To Infinity - Psychedelic New Year Party a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

Le Cosmic Train, piloté par One One Six, qui arpente les régions inexplorées de la Goa et de la Psytrance, prend dans ses wagons toute l'équipe de Oreades Prod qui depuis des années vous fait danser au rythme de la trance psychédélique pour un voyage vers cette nouvelle année.

Depuis la gare de porte de la Villette, le dernier coup de sifflet du chauffeur retentira à 22h30 emmenant avec lui sa foule de passagers.

Les roues crisseront sur le rail, lanceront leurs mouvements effrénés, danseront sur la voie dans leur folie tourbillonnaire pour ne plus jamais ralentir.

A bord, les wagons vont s'animer au fur et à mesure que le tacadam tacadam tacadam de la locomotive se fera plus puissant. Les passagers se perdront pour mieux se retrouver...

... et à minuit précise, galopant à pleine vitesse, glissant dans le brouillard, le train cosmique entamera les premiers mètres d'un pont dont on ne verra plus le bout ...

The Bridge to Infinity

Site web : https://glazart.com

Infos réservation :

Digitick Tél. 01 40 36 55 65 - Email. hello@glazart.com