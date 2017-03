Plus d'infos sur le concert Brahms / Ligeti à Paris

Disparu en 2006, György Ligeti avouait avoir con?u son Trio comme un hommage dédié à Johannes Brahms, dont le Trio avec cor plane comme exemple inégalé dans le ciel musical.

Cependant, précise...

Disparu en 2006, György Ligeti avouait avoir con?u son Trio comme un hommage dédié à Johannes Brahms, dont le Trio avec cor plane comme exemple inégalé dans le ciel musical.

Cependant, précise-t-il, il n'y a dans sa pièce aucune citation et aucune influence de la musique de Brahms ; son Trio a été écrit en 1982, et il est - par sa construction et par son expression - une musique de son temps. Dans ce dialogue par-delà les siècles qu'ont imaginé conjointement les solistes de l'Ensemble intercontemporain et ceux de l'Orchestre de Paris, on découvre les préoccupations communes des deux hommes pour la polymétrie des musiques folkloriques hongroises, de même que pour les contrastes dramatiques et l'expression lyrique.

Lieu : Salle de répétition - Philharmonie

Site web : http://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/16993

Infos réservation :

Billetterie de la Philharmonie de Paris Tél. + 3314484448 4 - Email. contact@cite-musique.fr