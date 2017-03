Plus d'infos sur le concert American Stories à Paris

En 1960, Bernstein tira de West Side Story une suite de danses symphoniques où résonne, sans paroles, le drame de Maria et Tony. C'est une tout autre histoire que l'on entend dans le Lincoln Portrait de Copland en 1942, avec son récitant qui reprend les discours du seizième président américain.

Si l'on voulait faire le portrait musical de l'Amérique, on proposerait ce concert : un best of des grandes pages qui montre comment la vitalité des musiques orchestrales se nourrit de la danse, du spectacle, de la comédie musicale et du chant. New York fut le phare de cette Amérique : la ville où triompha Leonard Bernstein, comme chef et comme compositeur. Candide (1956) est une opérette virevoltante, inspirée de Voltaire. Virtuose, scintillante et rythmée, son ouverture est un véritable « tube ». West Side Story (1957) n'est pas moins célèbre : de cette splendide histoire d'amour moderne inspirée de Roméo et Juliette est restée une époustouflante suite d'orchestre qui donne à tous envie de danser. Les oeuvres de Barber et de Copland sont plus intérieures et font sonner les racines profondes de l'idéal américain : la liberté et les grands espaces.

