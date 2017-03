Plus d'infos sur le concert Warpaint à Paris

Quatre musiciennes hors-pair venues de Californie qui broient du noir au lieu de vénérer le Soleil.Le constat originel a le mérite d'être clair, Warpaint n'a pas prévu de faire les choses comme tout le monde. Après avoir remporté leur billet pour le club fermé des groupes rock qui réussissent sans toutefois jouer avec les formats pop, le quatuor a explosé les attentes avec un deuxième album mystique et intimiste.Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'elles réussissent à transmettre cette vision extrêmement personnelle du rock en live, et à partager la cartographie de leurs méandres sonores.Personnes à mobilité réduite : informations et réservations au 01 44 92 78 00.