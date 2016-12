Plus d'infos sur le concert Viens La Fete, On Sera Bien à Paris

Le concert Viens La Fete, On Sera Bien a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

BLANCHE 1 présente cette soirée

Viens la fête, On sera bien tous les deux ! Et là vous allez me dire c'est bien joli votre affiche avec le tonton moustachu un peu chelou mais quid ? Eh bien chers amateurs de Saint Sylveste à paillettes, Viens La Fête c'est célébrer 2017 dans l'amour et la communion, Viens La Fête c'est finir 2016 avec la banane pour commencer 2017 avec la patate (#glutenfree #blessed #ThisCouldBeUsButYouPlayin). Viens La fête c'est 2Pac et Elvis qui font une ronde, c'est les Daft Punk et les Beatles qui jouent à Cola Maya, c'est Sean Paul qui fait twerker Diana Ross, c'est la Soul Train Line du bonheur. Viens La Fête, c'est tout ça, du bon son, du bon gens, du bonne ambiance. CELEBRONS ! Oui mais groovy. CELEBRONS ! Oui mais juicy. CE-LE-BRONS. Oui mais happy ! Le 31 décembre à la Machine du Moulin Rouge c'est l'assurance du retour de l'être aimé, c'est la guérison par le son, c'est la fête totale. Juicy and happy sounds for a juicy and happy new year. Allez viens 2017. On sera bien tous les deux. Avec : Dj Chapi (We Are the 90's (Bel-Air) - Chronologic (Paris) - Saint Augustin (Solaro)) Dj Chapo (We Are The 90's (Bel-Air) - Chronologic (Paris) - Le Mellotron (Medellin)) Dj Chaipu (We Are The 90's (Bel-Air)- Chronologic (Paris)- Studio 54 (Maubeuge))