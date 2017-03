Plus d'infos sur le concert Tove Lo à Paris

LIVE NATION (2-1058290, 3-1058291) presente ce concert.

Commandes limitées à 8 places Avec seulement une chanson, Tove Lo a mis l'univers de la pop sens dessus-dessous : ‘Habits (Stay High)'. Son premier album ‘Queen Of Cloud' a su prouver que la belle suédoise est une jeune femme destinée à la première place des charts, enchainant les hits internationaux.La sortie de son second album ‘Lady Wood' est prévue le 28 octobre prochain. Avec un single puissant déjà disponible, ‘Cool Girl', dévoilé cet été, Tove Lo cumule plus de 89 millions de stream dans le monde - avec plus d'un million uniquement dans l'hexagone, 14 millions de vues sur Youtube et 1.2 millions de fans facebook – dont 37 280 français.Plus que des chiffres élogieux, Tove Lo, c'est une énergie, une signature, un succès. A (re) découvrir d'urgence en live pour une date unique, le 13 mars 2017 à la Cigale, Paris ! 1ère partie : BROODSPersonnes à mobilité réduite : 01 49 25 81 75