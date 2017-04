Plus d'infos sur le concert Soulwax Live à Paris

MIALA & PIPOLE Présentent Depuis la création de leur duo en 1995, les frères Dewaele n'ont jamais cessé de repousser les limites de leur créativité dans de nouveaux territoires. Bien occupés par d'autres projets (2manydjs, Despacio), SOULWAX sortent enfin un nouveau morceau original après 11 ans de silence : TRANSIENT PROGRAM FOR DRUMS & MACHINERY et une nouvelle tournée LIVE ! Accompagné par 7 musiciens : - Stefaan Van Leuven (bass, guitar & clavier) - 3 batteurs : Victoria Smith (Jamie T), Iggor Cavalera (Sepultura, MIXHELL), Blake Davies (Turbowolf) - Laima Leyton (MIXHELL) aux claviers et vocales SOULWAX embarque sur scène une micro-version de leur DEEWEE studio pour un live FULL BAND!

