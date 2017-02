Plus d'infos sur le concert Soirée Babel Med : Onefoot - Speed Caravan Trio à Paris

Soirée de présentation du Festival BABEL MED MUSIC.

Du 16 au 18 mars, BABEL MED MUSIC place Marseille en épicentre économique et culturel des vibrations planétaires. Pour sa 13ème édition, ce forum international de la world music opère sa mue en ouvrant ses portes au jazz et aux esthétiques actuelles pour coller aux évolutions qui bouleversent la filière musicale du spectacle vivant.

ONEFOOT (France - Région PACA)

Les pistes futuristes de l'électro-jazz hybride

Après seulement 3 années d'existence, déjà adoubé par de prestigieux festivals de jazz et parrainé par Tigran Hamasyan et Érik Truffaz, ce jeune astre marseillais signe l'ascension la plus fulgurante de la galaxie jazz futuriste. Alliant la fougue de la jeunesse à une sidérante maturité, Onefoot brise le mur du son et transperce avec élégance les atmosphères du jazz, de l'électro 8 bits, 80's ou post-dubstep, de la musique contemporaine voire des traditions arméniennes... Guidé par le pianiste laborantin Yessaï Karapetian, ce trio surdoué fait briller son évident syncrétisme en jonglant avec les textures, les intentions et les backgrounds musicaux tout en réinventant un jazz hybride et mystique. Lumineux et visionnaire.

SPEED CARAVAN TRIO (France - Algérie)

Les riffs rugissants du plus rock'n'roll des oudistes

Véritable « guitar hero » du oud, le franco-algérien Mehdi Haddab électrise cet ancestral instrument à cordes pincées en l'immergeant dans une déferlante métal rock et dans les rythmiques convulsives du mbalax sénégalais. Autour de volutes mélodiques en quarts de ton, Speed Caravan trace un sillon puissant entre la Méditerranée et l'Atlantique, avalant les grooves afro et les riffs rugissants, le psyché et le jazz-rock dans un même élan. Il faut dire qu'avec ses expériences dans Ekova ou DuOud, Mehdi Haddab est passé maître dans la fusion des esthétiques qui palpitent et qui détonnent. Au coeur de sa stimulante tempête de cordes, les rythmes chatoient et la caravane passe... à une vitesse supersonique !