Plus d'infos sur le concert Olivia Ruiz à Paris

ASTERIOS SPECTACLES (Lic: 2-1051237 et 3-1051238) PRESENTE ce concert

Après quatre années passées sur les routes de France, d'Asie et des Amériques, à écrire et réaliser son premier court-métrage, à édifier Volver, une comédie musicale contemporaine avec le chorégraphe Jean-Claude Gallotta, Olivia Ruiz revient cette année avec un cinquième album prévu en novembre 2016.Un cinquième album, moderne et personnel, qu'elle a écrit et co-composé.On y découvre une nouvelle Olivia Ruiz qui se livre comme jamais. Elle chante les métamorphoses, les corps qui ne sont rien sans l'esprit, le combat pour accepter que les miroirs ne disent pas toujours la vérité, la force, les cojones (elle n'en manque assurément pas) pour offrir au monde ses créations, la fragilité oxygène, tous ces regards qui comptent, qui sauvent ou qui terrassent.Elle est à la fois aérienne et charnelle, amusée et effrayée, volontaire et incertaine, fragile et vaillante, à l'instar du premier extrait présenté, "Mon Corps Mon Amour".Personnes à Mobilité Réduite, informations et réservations au 01 49 25 81 75.