Plus d'infos sur le concert Neal Morse Band à Paris

Garmonbozia (1065607, 1065608) présente ce concert

Neal Morse (Spock's Beard, Flying Colors, Transatlantic) et son ami de longue date Mike Portnoy (Ex-Dream Theater, Winery Dogs, Twisted Sister, Transatlantic, Flying Colors ...) collaborent sur de nombreux projets, dont NEAL MORSE BAND. C'est en fait à partir du 8ème album solo de Neal « The Grand Experiment » que débute réellement le Neal Morse Band en tant que groupe à part entière puisqu'il réunit un line up qui s'avèrera définitif (Neal Morse, Mike Portnoy, Randy George, Bill Hubauer et Eric Gillette). Cette année, le groupe sortira un concept album qui, au vu des compositions prolifiques, sera un double album. La sortie est prévue pour novembre chez Sony / Metal Blade suivie d'une tournée mondiale.Personnes à mobilité réduite : 01 40 05 06 99