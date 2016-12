Plus d'infos sur le concert Muevelo à Paris

Le concert Muevelo a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

Muevelo et L'Olympic Café présent : DJ SET TROPICAL BEATS

Muevelo revient avec son mélange décomplexé et furieux de tous les nouveaux sons tropicaux !

Grandpamini, MC C-Imperatriz et Ludo San feront brûler le dancefloor à coup de Reggaeton, Merengue, Moombahton, Cumbia, Dancehall, Tropical Bass...

Du Brille-Brille, des Mini-shorts et d'l'a chaleur, c'est ?a MUEVELO mami !

Ya tu sabes, à Muevelo viens pour pécho !

Grandpamini

(Muevelo / Pigalle Paris Radio)

Dj et Producteur Franco-Chilien, sa culture enracinée dans le hip hop et la Salsa, s'est vite diversifiée, les nouveaux sons africains et Latino-américains se sont intégrés dans ses sets pour créer un tour du monde sonore explosif et festif. Dj résident des légendaires soirées Ghetto Tiers Monde il mélange Mashups de son cru et pépites introuvables cumbia, kuduro, merengue de calle, coupé décalé.

https://www.facebook.com/Grandpamini

MC C-Imperatriz

(Muevelo / Pigalle Paris Radio)

Légende secrète de la scène tropicale parisienne grâce au pseudonyme le plus absurde de la capitale, MC C-Imperatriz est en permanence connecté aux Caraïbes, à l'Amérique du Sud et l' Afrique à la recherche des sons les plus voyous du moment.

A Paris, il a commis ses forfaits dans divers clubs et bars de la capitale : le Panic Room, le Pop-Up du Label, Udo Bar, Les Disquaires.

Son mot d'ordre pour la soirée ? Dale duro!

http://www.mixcloud.com/mccimperatriz/

? LUDO SAN (Muevelo) ?

Nourri au goudron de vinyle, diffusant des sons depuis le siècle dernier, il s'est enrichit de ces rencontres et ces expériences du monde...

Ces sons sont poussés, portés par son énergie utopique...

Fusionnent afro, brazil, latino, bootie et compagnie, le tout sou-poudré de Pop culture pour un panache de couleurs et ondes vibrantes

Ces sets naviguent entre « bal de la poussière » et « paye ta bass » pour un voyage en Ludophonie!

https://soundcloud.com/dj-ludosan

Infos réservation :

Tél. 01 42 52 29 93 - Email. prog@olympiccafe.fr