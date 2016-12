Plus d'infos sur le concert Montmartre Au Feminin à Paris

Venez découvrir les femmes qui ont bati la légende de Montmartre à travers les aventures des personnalités féminines les plus remarquables contées par Claire guide conférencière anglophone et les airs d'opéra interprétés a capella par Veronica Antonelli Ambassadeur de la République de Montmartre. Une déambulation lyrique chantée dans le musée et dans les jardins.