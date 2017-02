Plus d'infos sur le concert La Revue De La Semaine à Paris

Madame Arthur et sa troupe s'amusent à revisiter le genre du cabaret avec impertinence, légèreté et drôlerie, et illumine la nuit parisienne de nouvelles saveurs enchantées et en chansons.

Notre talentueuse troupe saura vous divertir, vous émouvoir et vous faire pleurer de rire tous les mercredis et jeudis...

Nous vous attendons dès 20h pour vous restaurer en musique et danser en fran?ais jusqu'au bout de la nuit avec l'un de nos djs French Collection.

C'est toujours la fête chez Madame Arthur !

Site web : http://www.divandumonde.com

Infos réservation :

Billetterie Tél. 0140050810