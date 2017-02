Plus d'infos sur le concert La chanson française en toute intimité à Paris

La chanson française en toute intimité... au Soleil de la Butte !

Au Soleil de la Butte est une brasserie-restaurant pittoresque, au pied de la butte Montmartre, à quelques volées de marches du Sacré Coeur. Romain Duris s'y est fait larguer par Audrey Tautou dans « L'Auberge Espagnole »...

Et, quelle jolie salle de spectacle !...

Richard interprète un répertoire français, en arrangement intimiste guitare/voix (Aznavour, Barbara, Nougaro, Le Forestier, Reggiani, Dimey, etc...). Des interprétations, et non des imitations, mâtinées de narratifs alexandrins...

En guest exceptionnelle, Pauline Paris, chanteuse/guitariste, heureux mélange de Piaf et de Catherine Ringer... à découvrir absolument !

Entrée libre et gratuite.

Quelques critiques : http://www.billetreduc.com/132380/evtcrit.htm

Au Soleil de la Butte

32, rue Muller

75018 Paris

Tél : 01.46.061.824

Métro : Château-Rouge (ligne 4) - fermée jusqu'en juillet 2017

Bus : Muller (ligne 85)

Infos réservation :

01.46.061.824