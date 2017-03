Plus d'infos sur le concert L'ensemble Zellig à Paris

Le concert L'ensemble Zellig a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

Tout au long de cette saison, nous vous donnons rendez-vous avec l'Ensemble Zellig pour des rencontres artistiques. Dimanche 8 Janvier D'Amour, l'ardente Flamme Autour de la sublime romance de Berlioz, un concert spectacle " d'ardeur et de flamme ", avec des textes et des musiques du XVIIIe siècle à aujourd'hui. Dimanche 19 février Le Son des Bêtes D'une chasse de l'âge baroque à l'Oiseau de Feu de Stravinski, un parcours de l'Ensemble Zellig parmi les petites et grosses bêtes de la musique et de la littérature. Dimanche 16 avril La Folie et son double En correspondance avec l'univers d'Antonin Artaud, l'Ensemble Zellig propose un programme consacré pour partie au courant " primitiviste " de l'entre deux guerres issu du Sacre du Printemps et représenté ici par la " trilogie " Stravinski-Varèse-Jolivet. On rappellera au passage les liens d'amitié entre André Jolivet et Artaud, et l'intérêt que portait Edgar Varèse à l'oeuvre d'Artaud, à qui il avait d'ailleurs proposé de collaborer pour un projet d'opéra. Dimanche 18 juin Les Deux Amériques Un voyage imaginaire avec Piazzolla, Villa-Lobos, Hemingway... Ce spectacle mêle littérature, théâtre, musique, fantasmes et réalités autour des Amériques.