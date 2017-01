Plus d'infos sur le concert Jam Beat Box à Paris

La seule scène ouverte musicale sans instruments ! Aux commandes de cette 6ème saison de la Jam session Beatbox vous retrouverez Goomar et Polo Aka Mr Groove.

C'est le rendez-vous mensuel pour tous les beatboxeurs, chanteurs, rappeurs, slammeurs, comédiens et musiciens, prêts à jouer avec pour seul et unique média l'appareil phonatoire. Une soirée drôle, musicale, de partage et d'expérimentation. Viens nous montrer tes créations, tous horizons musicaux confondus et improviser en compagnie de notre fratrie vocale.

1ère partie : Vous présentez en groupe ou en solo des morceaux préparés, créations originales ou reprises, maximum 5 min. (Inscription obligatoire par mail).

2ème partie : Impros en groupes (Inscriptions sur place).

Inscriptions et renseignements à foolboxfrance@gmail.com.

Infos réservation :

Tél. 01 53 09 30 70 - Email. lucie@fgo-barbara.fr