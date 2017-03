Plus d'infos sur le concert Hend Zouari à Paris

Hend ZOUARI, musicienne chanteuse, d'origine Tunisienne nous reviens avec un nouvel Album intitulé BLEDI, aux sonorités Pop Rock Oriental.

La couleur de l'album BLEDI...

Entre espoir et nostalgie BLEDI représente pour Hend ZOUARI l'identité de chaque personne en relation avec sa terre, son pays. Hend ne se limite pas aux frontières culturelles de sa terre natale, la Tunisie. Sa vision du monde est élargie. Elle a su créer des rapprochements, des échanges entre musiciens de différentes cultures et communique au travers de sa musique un message d'amour, de paix universel.

BLEDI est un album ou Hend ZOUARI nous livre une partie de son intimité. Chaque titre est en lien avec un évènement particulier de sa vie. Hend porte un regard inquiet sur le monde actuel et l'exprime à travers ses textes engagés, co-écrits en plusieurs langues avec Pauline Paris et Betty Rojas. Ensemble, elles défendent : les valeurs humaines, les droits de l'homme, la beauté féminine, l'amour entre les peuples, les enfants victimes de la guerre.

Hend Zouari s'est entourée de musiciens de différentes cultures qui ont enrichi l'album par leurs particularités, comme le son Arménien du Doudouk de Didier Malherbe, les sons orientaux et méditerranéen de l'Oud de Lucien Zerrad, de la Darbouka et du Daf de Wassim Derbel, du Violon de Zied Zouari. Mais également l'apport de sonorités occidentales avec des sons rock électro par la Batterie de Julien Tekeyan, la Basse de Thierry Fanfan et de Pauline Paris, la Guitare rock de Lucien Zerrad, des sonorités venues d'Amérique latine avec les Percussions de Betty Rojas.

BLEDI est un album éclectique aux multiples couleurs musicales qui colle à la peau d'Hend ZOUARI et son ouverture au monde.

Durée : 1H30

Distribution / Artistes : Hend Zouari (qanun/chant) et son groupe

Réservez vos places de concert pour : HEND ZOUARI - Centre Fleury Goutte d'Or Barbara

Le prix des places est compris entre : 10.00 et 14.00 ?

Date : samedi 11 mars 2017