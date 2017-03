Plus d'infos sur le concert Grand Soir - The Rodeo à Paris

THE RODEO est l'anagramme de Dorothée, espiègle musicienne et chanteuse parisienne, qui a livré un deuxième album joyeusement voyageur et intensément joueur où l'on a pu découvrir une autre facette plus pop et moins folk qu'avec son premier album.

VENI VIDI TV, c'est trois parisiens : Gabriel, Pierre et Will, réunis autour d'un amour commun de la froide Manchester et de la dance furieuse du New York post-punk. Les riffs de guitare endiablés surfent ici sur des vagues de distorsion, les synthés 80's survolent de lourdes rythmiques baggy.