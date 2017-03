Plus d'infos sur le concert Gogo Penguin à Paris

S'ils jouent bien sur de véritables instruments, les membres de GoGo Penguin s'inspirent indéniablement des différents courants de la musique électronique, leur amour pour les bips de jeux d'arcade, les motifs rythmiques les plus surprenants, les mélodies hypnotiques à la Aphex Twin et les lignes de basses puissantes transparaissant à tout moment dans leur musique. Cette dernière a parfois été décrite comme de l'« electronica acoustique », une expression qui traduit parfaitement leur manière de composer. « Un bon nombre des chansons de l'album proviennent de morceaux que j'ai composés avec des logiciels de séquençage comme Logic ou Ableton », explique le batteur Rob Turner. « Après avoir enregistrés ces maquettes, je les faisais écouter aux autres et on trouvait ensemble un moyen de les jouer avec nos instruments ». « Man Made Object » est le premier des trois albums prévus chez Blue Note. Avec cette signature, le groupe rejoint le club très fermé des artistes britanniques (comme Stan Tracey, Andy Sheppard, Orphy Robinson, Us3 et Van Morrison) ayant signé sur le plus grand label de jazz du monde. Non que GoGo Penguin se considère, à proprement parler, comme un groupe de jazz. « Le jazz est une catégorie dans laquelle on place tout autant Ornette Coleman que Robbie Williams lorsqu'il est accompagné par un big band », fait observer Rob Turner. « Ce terme manque de précision et ne sert donc pas à grand chose : un peu comme le mot « mammifère » qui désigne tout autant la baleine que le hamster. Les gens dépensent tellement d'énergie dans des discussions qui n'en finissent pas au sujet de ce qui est jazz ou non...Vous avez forcément tort, à partir du moment où vous acceptez de rentrer là-dedans. L'important pour nous est d'écrire de la bonne musique, c'est là-dessus que nous préférons nous concentrer. »