Plus d'infos sur le concert Gerard Baste à Paris

BLEU CITRON ( 2-1059423, 3-1059424 ) présente ce concert

GERARD BASTE – DR VINCE – MR XAVIER – WAXX MOTOR CITY BAD BOYS Une attitude Rock n'Roll, un flow aussi lourd que ses vannes, une générosité qui le pousse à tout partager avec son public , et des collaborations dans tous les sens. A coups de Santiag' mais dans la bonne humeur, Gérard Baste a su s'imposer comme l' « entertainer » incontournable de sa génération. Aujourd'hui c'est un Gégé plus remonté que jamais qui nous revient entouré de son gang : le compère de toujours Mr Xavier aka Xanax, l'inénarrable DJ Docteur Vince, et la nouvelle recrue Waxx, guitariste prodige et star des internets avec entre autres son Comité des Reprises. Après les sorties du hit « BA-BA-BAM » de Dr Vince , des collaborations remarquées de Xanax avec le collectif Palace et de la mix tape rétrospective « Dans Mon Slip- Volume 1 » de notre Baste national ayant réalisé de très bons résultats sur les plateformes de téléchargement , l'engouement ne cesse de croitre autour des anciens du Svink ! Et avec la sortie de l'album de Mr Xavier et le tant attendu « Prince De La Vigne » de Gérard Baste, l'année 2016 sera chargée pour les Bad Boys du Cap d'Agde ! Avec plus de 700 concerts à leur actif , des plus grands festivals aux petits clubs les plus moites, ce sont des années d'expérience dans le démontage de scènes qui viennent gratter les tympans. Et dans un milieu rap où la mode est au mou, un peu de rentre-dedans, ça fait du bien ! Une puissance de feu à découvrir en live, avec le meilleur du répertoire solo de Gégé, des inédits et remixes en pagaille, les inévitables classiques des Svinkels et en primeur absolue les nouveaux morceaux exclusifs annonçant les albums à venir ! Le tout soutenu par les scratches ravageurs du bon Docteur et les guitares acérées de Waxx pour un set clairement explosif. Personnes à mobilité réduite : 0562734477