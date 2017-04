Plus d'infos sur le concert Gauthier Roubichou Et Les Faiseurs De Son Invitent Ludovic Beier à Paris

Dans le cadre des soirées French Collection, le Divan du Monde invite Gauthier Roubichou et les faiseurs de son.

Voici 15 ans que Gauthier ROUBICHOU écume les continents, notamment l'Asie, et la Chine ou il vécut 12 ans et rencontra Jeremy Lasry (Guitare) Alexei Derevitsky (Basse), Yoann Serra (Batterie) et Etienne Jeanne (Guitare).

Des « Lions of Puxi » à « Swing Dynasty » en passant par « THE WORD », il oscille entre reggae, rap et swing, au gré des publics qu'il rencontre. Après rôles principaux au cinéma et à la tv chinoise il est revenu s'installer en France et y a fondé en 2015 le collectif

« Faiseurs de son », rap et chanson avec goût manouche. En 2016, les « Faiseurs de Son », croisent le Beier Trio sur la scène du JZ festival de Shanghai, et de là nait l'idée de continuer la collaboration.

Ludovic Beier, c'est l'accordéoniste du moment, pour encore un bon bout de temps. Longtemps acolyte de Sanseverino, de Thomas Dutronc et d'Angelo Debarre, il a joué aux quatre coins de la planète, et continue dernièrement avec son trio. Chacun de ses concerts laisse le public amoureux de la virtuosité que l'on retrouve si souvent chez les musiciens manouches.

Gauthier revient de Mauritanie avec son quartet, et Ludovic de Russie avec son trio. Mais avant de repartir vers Juan les Pins en juillet, puis l'Israël en août, ils vous proposent un répertoire Jazz-Funk en fran?ais, autant imprégné des Slams de Gauthier que de l'accordéon Swing de Ludovic.

L'album qui sort ce 13 avril, sera distribué gratuitement et en exclusivité au public du Divan du Monde. Un album autodidacte, autoproduit, autobiographique (sans auto-tune!) et ouvert sur le monde et les voyages inspirés par la musique manouche. Un rendez-vous mi acoustique mi -urbain, entre deux univers singuliers et à ne pas manquer !

