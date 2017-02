Plus d'infos sur le concert Firewind et Guest à Paris

ACCESS LIVE PRODUCTION ( 2-1077678 / 3-1077679 ) présente ce concert

Firewind est de retour à PARIS après de nombreuses années d'absence dus au planning chargé du guitariste Gus G qui a partagé pendant toutes ces années la scène avec Ozzy Osbourne. EUROPEAN / UK HEADLINE TOUR ANNOUNCED! We will return to European stages this Fall to perform a special set which will include fan favorites + new songs! Accès PMR : 01 80 48 49 81