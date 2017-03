Plus d'infos sur le concert Émile Bilodeau Chez Madame Arthur à Paris

Dans le cadre des soirées French Collection, Madame Arthur présente Émile Bilodeau

Finaliste au festival de la chanson de Granby, et lauréat d'une multitude de prix comme choix du public, chanson primée SOCAN et meilleure présence sur scène, Émile Bilodeau, accompagné de ses solides musiciens, présente les chansons de son premier album Rites de passage avec l'exaltation contagieuse, le charisme insolent et la candeur irrésistible qui le caractérise.

Tantôt folk, tantôt rock, il n'a qu'un seul but: enthousiasmer les foules partout où il va avec humour et sensibilité.

Site web : http://www.divandumonde.com

Infos réservation :

Billetterie Tél. 0140050810