Son premier rôle masculin dans « Lol » (2009), lui a valu une notoriété pour laquelle « il n'était pas du tout prêt ».

Jérémy y jouait le rôle d'un musicien: c'est déjà ce qu'il était à l'époque, avec Kaponz & Spinoza, le voici deretour, en solo, avec un ep au carrefour du rock et de la chanson qui laisse s'épanouir un talent hybride au caractère raffiné et bien trempé.

« Cet ep, c'est mon vrai premier pas. Avant, c'était des tâtons ».

Il voulait « faire quelque chose de nouveau » : mission accomplie. Réalisé quasi à deux avec son producteur Louis Sommer croisé sur le tournage de «Lol», et parfois quelques amis (le chanteur des PAPOOZ est passé faire des choeurs, Adrien Gallo a co-signé «En Vogue») l'élégant et audacieux «Aquarium» est né avec à l'esprit des références aussi diverses que les surréalistes, Serge Gainsbourg, Alain Bashung, ou le hip hop, par lequel Jérémy a rencontré la musique avant de tomber dans le rock à 15 ans, et de découvrir dans la foulée la poésie et la chanson fran?aise. Ces cinq titres très réussis témoignent d'une grande maturité.

A la suite du concert de Jeremy Kapone, ce sera à la troupe de Madame Arthur, la nouvelle revue de la semaine de vous divertir et à l'un de nos dj de la French Collection de vous faire danser jusqu'au bout de la nuit...

