Plus d'infos sur le concert Dans Le Cadre De La French Collection, Le Divan Du Monde Présente Facteurs Chevaux - Nuit De La Forêt à Paris

C'est dans un village du massif de la Chartreuse que Sammy Decoster et Fabien Guidollet fa?onnent leurs chansons épurées.

une guitare et des harmonies vocales pour des textes-contes en fran?ais qui convient les esprits de la forêt ou les légendes des montagnes. Un peu comme si les The Everly Brothers se hissaient dans L'arbre noir de Nino Ferrer Officiel. Tour à tour grandiose ou inquiétante, Facteurs chevaux propose une chevauchée lancinante et intemporelle au contact de la nature et de l'humain.

A l'instar de l'illustre Facteur Cheval, Sammy et Fabien se font ma?ons d'édifices fragiles, triturent une glaise musicale faite d'argile harmonieuse pour en faire un palais idéal.

A la suite du concert de Facteurs chevaux, vous serez invités chez Madame Arthur à vous divertir avec La troupe de Madame Arthur qui sera présente en mini formule et à danser jusqu'au bout de la nuit avec l'un de nos dj French Collection.

