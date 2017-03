Plus d'infos sur le concert Dans Le Cadre De La French Collection, Le Divan Du Monde Présente Demi Mondaine à Paris

Un retour de DEMI MONDAINE en quatuor électrique avec un nouvel EP Paris Désert . CA se fête !

Si le Rock and Roll est encore affaire de dégaine, de débrouille et de panache, Demi mondAine se pose là. Rock indé , punk rock et chanson électrique tirant sur le blues. Béatrice, féline tatouée habite ses chansons d' incroyables manières auprès du pirate des cordes Mystic Gordon. Ils vous présentent les titres de PARIS-DESERT, nouveau disque sorti automne 2016.

A la suite du concert de DEMI MONDAINE, vous serez invités chez Madame Arthur à vous divertir avec La troupe de Madame Arthur et à danser jusqu'au bout de la nuit avec l'un de nos dj French Collection.

Site web : http://www.divandumonde.com/#billetterie

Infos réservation :

FRENCH COLLECTION Feat. DEMI MONDAINE Live Tél. 0140050810 - Email. communication@divandumonde.com