Plus d'infos sur le concert Dada Temple : Parrish Smith, Oxyd, Myn à Paris

Chevaliers des ténèbres, citoyens techno-responsables et amis de la fête sombre, nous vous donnons rendez-vous le 14 Avril pour un grand baroud acid-ebm-indus-uk.

Tout droit venu des Pays Bas, Parrish Smith a sorti des tracks sur Nation, Contort Yourself ou bien Trip, oui oui le label de Nina Kraviz.

Avec son ami Mark van de Maat, Mr. Smith propose des lives de musique électronique avec un vieux goût de punk sous le nom "Volition Immanent". Sa techno est rock pour faire court et ce n'est pas le titre "Revolution Will Always Be Televised" qui démentira cette affirmation. Rendez vous en enfer bande de bater !

Petit prince du lo-fi, résident des soirées Renascence et boss du label Public System Recordings, Myn s'occupera du warm up mais il ne vous attendra pas pour jouer des trucs bien musclés.

Pour clôturer cette sale histoire, le grand porte parole de la U.K française : Oxyd, sa technique hallucinante, sa générosité et sa sélection toujours à jour...