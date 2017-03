Plus d'infos sur le concert Clarinet Factory à Paris

Clarinet Factory Pour la première fois à Paris, ce quatuor de clarinettistes développe un art consommé du souffle et de la nuance. Quatre musiciens inventifs pour la première fois à Paris ! En deux décennies et six albums, ce quatuor a développé un art consommé du souffle et de la nuance. Il explore les diverses tonalités, y compris basse et contrebasse, et les riches possibilités de la clarinette. L'un des musiciens emprunte la voix suave de l'amour et chante en français : « L'amour me fait penser à toi toujours... » Une musique neuve, délicate et raffinée !