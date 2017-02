Plus d'infos sur le concert Clarika à Paris

Far Prod. Présente 2-1033480 & 3-1033481 ce concert

Avec « De quoi faire battre mon coeur », son septième opus, Clarika « fait coup double avec un grand disque et des concerts renversants » (Télérama Sortir) : des chansons vivantes, urgentes, qui lui ressemblent, qui la racontent. L'artiste s'éloigne de ses habituels repères et multiplie les nouvelles collaborations. C'est Fred Pallem (Le Sacre du Tympan) qui a réalisé et arrangé ce nouvel album, partageant avec Raoul de La Maison Tellier, l'essentiel des compositions. On retrouve également Matthieu Boogaerts qui a composé et écrit « Le Bout du chemin » ou encore Alexis HK avec qui elle chante en duo sur le titre « Dire qu'à cette heure ». Sous un ciel de plumes, Clarika, accompagnée de ses musiciens, nous livre ses nouvelles chansons, la BO d'un grand film moderne qui raconterait la vie et les amours qui passent. Avec des coeurs qui battent à l'unisson. Le sien et les nôtres. Après un premier rendez-vous parisien à la Cigale le 12 avril 2016 complet, Clarika s'installe le 23 février 2017 au Trianon.PMR : 01 44 92 78 00