Plus d'infos sur le concert Alexandre Chatelard - Lafayette - Julia Jean-Baptiste à Paris

La musique de JULIA JEAN-BAPTISTE, toute jeune recrue du label Entreprise, est à l'image de son interprète : inattendu, métissé, teinté d'une moderne mélancolie, moderne, espiègle et décalée, bercée par son amour de la musique brésilienne et de la musique électronique. Parfois plus sombre, influencée par la musique new-wave, elle montre tantôt une facette touchante et sensible tantôt une folie électrique.

Avec La mélancolie française, LAFAYETTE s'empare à sa manière, à la fois profonde et ludique de ce sentiment qui nous habite tous et le transcende. Car en se moquant avec espièglerie du poids du passé et d'une certaine idée de notre beau pays, il propose au passage de faire table rase de la France à papa et de la chanson qui va avec.

Peintre de la vie moderne, ALEXANDRE CHATELARD se qualifie volontiers de moraliste. S'il aime à dire que Brassens est le génie de la chanson française du siècle passé, il s'en éloigne pourtant absolument : à l'inverse de ce dernier, lui aime quand la musique se fait brillante, devenant ainsi un subtil miroir aux alouettes qui renferme d'indicibles secrets, un feu d'artifice à petit budget à savourer seul ou à plusieurs.