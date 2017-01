Plus d'infos sur le concert Sophie Vazeille & Tomomi Miyazaki à Paris

SOPHIE VAZEILLE & TOMOMI MIYAZAKIRécital piano & 2 pianosDebussyPréludes et L'Isle joyeusePoulencIntermezzo n°3LisztRigoletto paraphrase et Mephisto-Valse RavelLa valse pour 2 pianosPoulencConcerto en ré mineur pour 2 pianos L'authenticité et la volonté de se rapprocher au plus près de l'esprit propre à chaque compositeur caractérisent ces deux pianistes. En début de programme chacune plonge dans l'univers de son compositeur favori pour finir en apothéose par un duo magique consacré à la musique française...