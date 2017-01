Plus d'infos sur le concert Pierre Hantai à Paris

PIERRE HANTAÏ, clavecinLe duel Händel - Scarlatti Georg Friedrich Händel : Suites Domenico Scarlatti : Sonates Nés tous deux en 1685, Händel et Scarlatti, s'affrontèrent selon la légende à Rome lors d'une joute amicale, l'Italien l'emportant au clavecin, l'Allemand à l'orgue. Si tous deux déploient un contrepoint complexe, Händel vole sur les ailes d'un art mélodique et d'une harmonie olympiens, alors que Scarlatti palpite de chromatismes foudroyants et parfois étranges. Pour leur rendre justice, il faut une virtuosité transcendante, celle d'un Pierre Hantaï, certainement la référence absolue dans les sonates de Scarlatti depuis 25 ans.