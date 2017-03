Plus d'infos sur le Piano En Concertos Miniatures à Paris

Les artistes François-Frédéric Guy : piano NN : hautbois Florent Pujuila : clarinette Fany Maselli : basson Nicolas Ramez : cor Le programme Mozart : Quintette pour piano et vents en mi bémol majeur Beethoven : Quintette pour piano et vents en mi bémol majeur Le concert « J'ai écrit un quintette qui a reçu un accueil extraordinaire. Je le tiens moi-même pour le meilleur que j'ai jamais écrit de ma vie. Je voudrais que vous eussiez pu l'entendre ! » C'est en ces termes enthousiastes que Mozart décrit, à son père, la création triomphale à Vienne le 1er avril 1784 du Quintette en mi bémol majeur. L'oeuvre a tout d'un concerto miniature avec une partie de piano d'une difficulté comparable à celle des concertos. Mozart s'intéresse aux combinaisons instrumentales et la virtuosité ne laisse guère de répit aux interprètes. Inspiré par le modèle mozartien, le Quintette de Beethoven réserve lui aussi une place prépondérante au clavier. Dans le mouvement central, le compositeur emprunte un air du Don Giovanni de son illustre aîné. Une anecdote nous est parvenue au sujet du finale. Lors d'un concert, le compositeur, au piano, scandalisa ses partenaires en préférant improviser longuement sa partie plutôt que de jouer ce qu'il avait écrit !