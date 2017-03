Plus d'infos sur le concert Master Class Barbara Hannigan à Paris

L'Ecole Normale de Musique de Paris reçoit Barbara Hannigan pour un cours d'interprétation public de chant, auprès des élèves des classes supérieures de l'Ecole.L'Ecole Normale de Musique de Paris a derrière elle une longue tradition de cours publics d'interprétation présentés dans la Salle Cortot par les plus grands maîtres.C'est ainsi qu'Alfred Cortot, Magda Tagliaferro, Samson François, Mstislav Rostropovitch, Alicia de Larrocha, Thomas Hampson et, plus récemment, Anne Queffélec, Inva Mula, Natalia Gutman, François-René Duchâble et Felicity Lott... ont partagé leur savoir dans ce lieu dont la taille et la convivialité sont particulièrement propices à l'enseignement de haut niveau.Les étudiants qui participent à ces master classes sont en Diplôme Supérieur d'Exécution, Diplôme Supérieur de Concertiste ou en Perfectionnement.